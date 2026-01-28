UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

MANCHESTER CITY İLK YARIDA MAÇI KOPARDI

Etihad Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Manchester City, 10. dakikada Haaland’ın attığı golle hızlı başladı.

İlk yarıda oyunu dengelemekte zorlanan Galatasaray, Manchester City baskısını bir süreliğine savuşturmayı başarsa da 29’da Rayan Cherki farkı ikiye çıkaran golü attı.

İki golün de asistini yapan Doku’nun sakatlık sebebiyle yerini 37’de Foden’a bırakmasının ardından Manchester City’nin hızı biraz da olsa kesildi.

İlk yarı Manchester City’nin 2-0’lık üstünlüğüyle geçilirken Galatasaray ikinci yarıya ön alan baskısıyla başladı.

Pep Guardiola’nın ekibi topun gerisinde bekleyerek Galatasaray’ı geçiş fırsatlarıyla cezalandırmaya çalışırken Sarı Kırmızılılar Osimhen ile Manchester City kalesinde zaman zaman tehdit yaratmayı başardı.

Son bölüme doğru girilirken iki takım da tempoyu düşürdü.

GALATASARAY PLAY-OFF TURUNA KALDI: MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı Kırmızılılar Manchester City'e 2-0 mağlup olsa da Şampiyonlar Ligi Lig Etabı'nı 20. sırada tamamlayarak play-off turuna kaldı.

Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY İLK 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo, O’Reilly, Marmoush, Cherki, Doku, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

MANCHESTER CITY 2-0 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Hakem Alejandro Hernandez'in ilk düdüğüyle dev maça temsilcimiz Galatasaray başladı.

MANCHESTER CITY TEHLİKELİ GELDİ

3' Ait-Nouri'nin ortasında Haaland ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda neyse ki çerçeveyi tutturamadı. Top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

Manchester City, Erling Haaland'ın golüyle temsilcimiz Galatasaray karşısında 1-0 önde. pic.twitter.com/eyUGTMojcn — TRT Spor (@trtspor) January 28, 2026

HAALAND MANCHESTER CITY'İ ÖNE GEÇİRDİ

10' Doku'nun derin pasında defansın arkasına hareketlenen Haaland topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma bir vuruşla ağları havalandıran Haaland Manchester City'i öne geçirdi.

LEMINA SARI KART GÖRDÜ

19' Orta sahada Doku'ya yaptığı müdahaleyle hızlı atağı kesen Lemina sarı kart gördü.

UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ

24' O’Reilly'nin uzaktan sert şutunda Uğurcan Çakır harika bir refleksle topu kornere çeldi.

OSIMHEN DONNARUMMA'YI GEÇEMEDİ

26' İlkay'ın pasında dar açıdan kaleyi gören Victor Osimhen şutunda Donnarumma'yı geçemedi.

Manchester City, Rayan Cherki'nin golüyle 2-0 önde. pic.twitter.com/JYC4mWr7h1 — TRT Spor (@trtspor) January 28, 2026

MANCHESTER CITY FARKI İKİYE ÇIKARDI

29' Manchester City, Doku'nun asistinde Cherki'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

İKİ ASİSTLİ DOKU YERİNİ FODEN'A BIRAKTI

37' Manchester City'nin attığı iki golün de asistini yapan Doku sakatlanarak yerini Foden'a bıraktı.

FODEN NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

44' Ait Nouri sol kanattan son çizgiye inerek içeri çıkardı. Foden net pozisyonda çektiği şutta isabeti bulamadı.

İLK YARI SONUCU: MANCHESTER CITY 2-0 GALATASARAY

GALATASARAY OSIMHEN İLE TEHDİT YARATTI

54' Osimhen'in kafa vuruşunda top kaleci Donnarumma'da kaldı.

MANCHESTER CITY MARMOUSH İLE GOLE YAKLAŞTI

62' Manchester City atağında Galatasaray savunması dengesiz yakalandı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Omar Marmoush'un şutunda Uğurcan topa iki hamlede sahip oldu.

OSIMHEN DONNARUMMA'YI ZORLADI

63' Galatasaray maçın en fırsatlarından birini yakaladı. Osimhen'in sert şutunda Donnarumma güçlükle topu çeldi.

SANCHEZ KORKUTTU

74' Davinson Sanchez Reijnders ile kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerden kalkamadı ve saha içerisinde yapılan tedavileri nedeniyle maç da bir süre durdu. İki oyuncu da tedavilerinin tamamlanmasının ardından kafalarında sargıyla sahaya döndü.

UĞURCAN TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

90' Reijnders geniş alandan yararlanarak ceza sahasının içine kadar topu sürdü. Uğurcan topu ayağından açmasını fırsat bilerek kalesini terk edip tehlikeyi önledi.

MAÇ SONUCU: GALATASARAY 2-0 MANCHESTER CITY