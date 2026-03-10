Manchester City’de forma giyen yıldız futbolcu Bernardo Silva’nın sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Portekizli orta saha oyuncusu için Avrupa ve Amerika’dan birçok kulüp devrede. Transferde adı geçen kulüpler arasında Galatasaray’ın da bulunduğu belirtildi.

JUVENTUS VE INTER MIAMI RAKİP

Gazzetta dello Sport’un haberine göre Galatasaray, Bernardo Silva transferi için Juventus ve Inter Miami ile rekabet halinde.

İtalyan ekibi Juventus’un oyuncuyla ön görüşmelere başladığı ve transfer için hazırlık yaptığı aktarıldı. Ancak sarı-kırmızılıların da yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

SÖZLEŞMEYİ UZATMAMA KARARI

Bernardo Silva’nın, Manchester City ile sözleşmesini uzatmama kararı aldığı ve yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun yeni adresi konusunda henüz kesin bir karar vermediği, farklı liglerden gelen seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

MAAŞ TALEBİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Haberde; Bernardo Silva’nın yıllık 7 ila 8 milyon euro civarında maaş beklentisi olduğu ve Juventus’un bu maliyeti karşılayabilmesi için Şampiyonlar Ligi gelirlerine ihtiyaç duyduğu da aktarıldı.

Galatasaray’ın ise Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek istediği ve bu nedenle yıldız futbolcunun transfer ihtimalinin yakından takip edildiği kaydedildi.