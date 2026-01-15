Ajax'ta kısa süren teknik direktörlük macerasının ardından John Heitinga Premier Lig'e geri döndü.

HEITINGA TOTTENHAM'DA FRANK'İN YARDIMCISI OLDU

Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğunda Arne Slot'un yardımcılığını yapan Heitinga bu kez Londra devi Tottenham'da Thomas Frank'in ekibine katıldı.

AJAX'IN BAŞINDA 15 MAÇ KALABİLDİ

Temmuz ayında Ajax'ta teknik direktörlük görevine getirilen 42 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, takımın başında 15 maç kalabildi.

GALATASARAY MAÇI SONU OLMUŞTU

Heitinga'nın Ajax'taki son maçı ise Galatasaray'a 3-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmuştu. Bu maçın ardından Ajax yönetimi, eski futbolcuları Heitinga ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.