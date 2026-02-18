Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kaptanı Guilherme Sitya'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Birinci kaptanlık görevine Adil Demirbağ'ın, ikinci kaptanlık görevine ise Deniz Türüç'ün getirildiği bildirildi.

Konyaspor, Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'la evinde karşılaşacak.

İç Anadolu ekibinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir."

GUILHERME PERFORMANSI

35 yaşındaki sol bek Guilherme, Konyaspor'a 2020 yılında Polonya'nın Jagiellonia takımında transfer oldu.

Bu süreçte Konyaspor formasıyla 226 maça çıkan Brezilyalı, takımına 13 gol, 38 asistlik skor katkısı sağladı.