23 Şubat 2026 Pazartesi
Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Yıldız alarmı: Rövanş tehlikede

Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Yıldız alarmı: Rövanş tehlikede

Juventus, Serie A’da Como’ya 2-0 yenilerek üç maçtır galibiyet alamadı. Kenan Yıldız sakatlık şüphesiyle oyundan çıktı. Genç oyuncunun Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanşında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Yıldız alarmı: Rövanş tehlikede - Resim: 1

Serie A’nın 26. haftasında sahasında Como’ya 2-0 mağlup olan Juventus’un galibiyet özlemi üç karşılaşmaya çıktı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlık endişesi nedeniyle oyunu tamamlayamadı.

Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Yıldız alarmı: Rövanş tehlikede - Resim: 2

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlık endişesi nedeniyle oyunu tamamlayamadı. Galatasaray karşılaşması öncesinde soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Yıldız alarmı: Rövanş tehlikede - Resim: 3

Karşılaşmaya ilk 11’de sahaya çıkan milli futbolcu Kenan Yıldız, 84. dakikada kenara alındı. Maçın ardından değerlendirmede bulunan teknik direktör Luciano Spalletti, oyuncusunun darbe aldığını ve aksayarak oynadığını belirterek sağlık durumunun yapılacak kontroller sonrası netleşeceğini ifade etti.

Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Yıldız alarmı: Rövanş tehlikede - Resim: 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ SINAVI ÖNCESİ BELİRSİZLİK

La Gazzetta dello Sport’un aktardığı bilgilere göre Kenan Yıldız, takımın son idmanına katılmadı. 20 yaşındaki futbolcunun önlem amacıyla dinlendirildiği ve sol baldır bölgesinde rahatsızlık hissettiği kaydedildi.

Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Yıldız alarmı: Rövanş tehlikede - Resim: 5

Genç oyuncuya henüz kapsamlı bir tetkik uygulanmadığı, sağlık ekibinin yapacağı yeni değerlendirme sonrası durumunun açıklığa kavuşacağı bildirildi.

Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Yıldız alarmı: Rövanş tehlikede - Resim: 6

Kenan Yıldız’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynanacak rövanş müsabakasında forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Yıldız alarmı: Rövanş tehlikede - Resim: 7

Bu sezon Juventus formasıyla tüm organizasyonlarda 35 karşılaşmada görev alan milli futbolcu, 9 gol atıp 8 asist yaparak takımına katkı sağladı.

