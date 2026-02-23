Serie A’nın 26. haftasında sahasında Como’ya 2-0 mağlup olan Juventus’un galibiyet özlemi üç karşılaşmaya çıktı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlık endişesi nedeniyle oyunu tamamlayamadı.
Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Yıldız alarmı: Rövanş tehlikede
Juventus, Serie A'da Como'ya 2-0 yenilerek üç maçtır galibiyet alamadı. Kenan Yıldız sakatlık şüphesiyle oyundan çıktı. Genç oyuncunun Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanşında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.
Karşılaşmaya ilk 11’de sahaya çıkan milli futbolcu Kenan Yıldız, 84. dakikada kenara alındı. Maçın ardından değerlendirmede bulunan teknik direktör Luciano Spalletti, oyuncusunun darbe aldığını ve aksayarak oynadığını belirterek sağlık durumunun yapılacak kontroller sonrası netleşeceğini ifade etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ SINAVI ÖNCESİ BELİRSİZLİK
La Gazzetta dello Sport’un aktardığı bilgilere göre Kenan Yıldız, takımın son idmanına katılmadı. 20 yaşındaki futbolcunun önlem amacıyla dinlendirildiği ve sol baldır bölgesinde rahatsızlık hissettiği kaydedildi.
Genç oyuncuya henüz kapsamlı bir tetkik uygulanmadığı, sağlık ekibinin yapacağı yeni değerlendirme sonrası durumunun açıklığa kavuşacağı bildirildi.
Kenan Yıldız’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynanacak rövanş müsabakasında forma giyememe ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.
Bu sezon Juventus formasıyla tüm organizasyonlarda 35 karşılaşmada görev alan milli futbolcu, 9 gol atıp 8 asist yaparak takımına katkı sağladı.