Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu için oynayacağı play-off eşleşmesinin ilk maçı öncesinde rakibi Juventus'a ceza yağdı.

INTER MAÇININ CEZALARI AÇIKLANDI

İtalya Serie A'da Inter ile İtalya Derbisi'nde karşı karşıya gelen ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Juventus'un maçta yaşanan olaylar nedeniyle cezaları açıklandı.

KALULU, COMOLLI VE CHIELLINI CEZALANDIRILDI

Karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Pierre Kalulu bir maç ceza alırken devre arasında soyunma odası tünelinde hakeme sert tepki gösteren Juventus CEO'su Damien Comolli 15 bin Euro para cezası ve 31 Mart'a kadar hak mahrumiyeti cezası aldı.

Aynı şekilde hakeme yönelik sözleri nedeniyle Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini de 27 Şubat'a kadar men cezası aldı.