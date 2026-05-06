Ligin bitimine iki hafta kala tüm karşılaşmalar cumartesi günü aynı saatte oynanacak. Küme düşme hattı ve şampiyonluk yarışındaki kritik maçlar öncesinde Antalyaspor’da saha dışı bir gündem oluştu.
Galatasaray maçı öncesi Antalyaspor karıştı: Başkan Rıza Perçin'den okunmuş su itirafı
Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşandı. RAMS Park’ta cumartesi akşamı oynanacak kritik mücadeleye özel hazırlanan Akdeniz ekibinde antrenmana getirilen hoca ve “okunmuş su” iddiaları tartışma yarattı.
Kırmızı-beyazlı kulüp içinde ve taraftarlar arasında “okunmuş su” iddiası tartışmalara neden oldu.
Küme hattında bulunan Antalyaspor, Galatasaray deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkacak.
Yönetim ve taraftarların bu süreçte farklı motivasyon yöntemleri denediği görülürken, yaşanan gelişmeler camiada görüş ayrılıklarına yol açtı.
Öte yandan Galatasaray karşılaşması öncesinde yönetimin futbolcular için özel prim kararı aldığı da açıklandı.
Kırmızı-beyazlı kulüpte yönetim ve taraftarların da dahil olduğu tartışma, eski bir kulüp çalışanının sosyal medya paylaşımıyla başladı. Söz konusu paylaşımda, deplasman ve iç saha maçlarına bir hocanın dahil edildiği, ayrıca ücret karşılığında suya dua okutularak stadın zeminine serpildiği iddiaları yer aldı.
Tartışmaya ilişkin Hürriyet’e konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, yönetim kurulunun farklı görüş ve inançlara sahip kişilerden oluştuğunu belirtti. Konuyu araştırdığını ifade eden Perçin, zorlu bir süreçten geçtiklerini, bu tür uygulamaların yadırganmaması gerektiğini ve kendi geçmişinde de benzer durumlarla karşılaştığını dile getirdi.