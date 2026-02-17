Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi 2026 Erkekler B Grubu'nun altıncı ve final haftasında yarın Polonya deplasmanında Bogdanka LUK Lublin ile mücadele edecek. Lublin'deki Hala Sportowo-Widowiskowa Globus'ta (Globe Sports Arena) TSİ 22.30'da start alacak kritik randevu büyük merak uyandırıyor.

Grup etabında geride kalan beş maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, son deplasmanında Belçika ekibi Knack Roeselare'ye 3-2 kaybederek zor anlar yaşamıştı.

Galatasaray HDI Sigorta, aynı rakiple oynadığı ilk karşılaşmada ise sahasında Bogdanka'ya 3-1 mağlup olmuştu.