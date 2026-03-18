Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün saat 23.00'te Liverpool İngiltere'de ile karşı karşıya gelecek.
TURU GEÇERSE RAKİP PSG
Turun ilk maçında rakibini evinde 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile çeyrek finalde eşleşecek.
PSG'DEN CHELSEA'YE ÜSTÜNLÜK
İlk maçı 5-2 kazanan Paris Saint-Germain, rövanşta da hata yapmadı. Stamford Bridge’de oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan PSG, toplam skor üstünlüğüyle çeyrek finale yükseldi.