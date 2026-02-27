UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç programını açıkladı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ın maç tarihleri ve saatleri belli oldu.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇLARININ TARİH VE SAATLERİ

Organizasyonun resmi takvimine göre; Galatasaray ile Liverpool arasındaki ilk karşılaşma 10 Mart’ta İstanbul’da oynanacak. Mücadele 20.45’te başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 18 Mart’ta İngiltere’de oynanacak ve TSİ 23.00’de başlayacak.

ÇEYREK FİNAL PSG-CHELSEA EŞLEŞMESİNİN KAZANANIYLA OLACAK

Galatasaray, ilk maçı sahasında oynayarak avantaj elde etmeyi hedeflerken turu geçecek ekip çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Çeyrek final maçları 7-8 Nisan ve 14-15 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Yarı finaller 28-29 Nisan ile 5-6 Mayıs’ta yapılacak. Final ise 30 Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek.