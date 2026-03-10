Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Spor Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı

Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Liverpool'u ağırlıyor. Yapay zeka maçın skorunu önceden vermişti... Şimdi de golleri atacak isimleri sorduk. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, evinde Liverpool’u ağırlıyor.

1 12
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı - Resim: 2

Saat 20.45’te başlayacak olan mücadele Rams Park’ta oynanacak.

2 12
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı - Resim: 3

Daha önce yapay zekaya maçın skorunu sorduğumuzda Galatasaray’ın 2-1’lik galibiyeti öngörülmüştü.

3 12
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı - Resim: 4

Şimdi de gol atacak isimleri sorduk ve işte cevabı...

4 12
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı - Resim: 5

Galatasaray'ın 2 Golü

Victor Osimhen — Penaltıdan veya hava topuyla (bu sezon ŞL'de zaten 7 golü var, Liverpool'a karşı da lig aşamasında 1-0'lık maçta gol atmıştı).

5 12
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı - Resim: 6

Barış Alper Yılmaz — Kontra ataklarda veya ikinci toplarda (ev sahibi avantajıyla hızlı hücumda etkili olurlar).

6 12
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı - Resim: 7

Liverpool'un 1 Golü
Mohamed Salah — Konuk takımın en büyük tehdidi, genelde bireysel yeteneğiyle veya penaltıyla bulur (bu sezon ŞL'de etkili).

7 12
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı - Resim: 8

Gol Dakikaları

Yani örnek senaryo: Osimhen (35' penaltı), Salah (55'), Barış Alper (78' kontra).

8 12
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı - Resim: 9
9 12
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı - Resim: 10
10 12
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı - Resim: 11
11 12
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı - Resim: 12
12 12
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro