Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, evinde Liverpool’u ağırlıyor.
Galatasaray-Liverpool maçında hangi futbolcular gol atar? Yapay zeka açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Liverpool'u ağırlıyor. Yapay zeka maçın skorunu önceden vermişti... Şimdi de golleri atacak isimleri sorduk. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Saat 20.45’te başlayacak olan mücadele Rams Park’ta oynanacak.
Daha önce yapay zekaya maçın skorunu sorduğumuzda Galatasaray’ın 2-1’lik galibiyeti öngörülmüştü.
Şimdi de gol atacak isimleri sorduk ve işte cevabı...
Galatasaray'ın 2 Golü
Victor Osimhen — Penaltıdan veya hava topuyla (bu sezon ŞL'de zaten 7 golü var, Liverpool'a karşı da lig aşamasında 1-0'lık maçta gol atmıştı).
Barış Alper Yılmaz — Kontra ataklarda veya ikinci toplarda (ev sahibi avantajıyla hızlı hücumda etkili olurlar).
Liverpool'un 1 Golü
Mohamed Salah — Konuk takımın en büyük tehdidi, genelde bireysel yeteneğiyle veya penaltıyla bulur (bu sezon ŞL'de etkili).
Gol Dakikaları
Yani örnek senaryo: Osimhen (35' penaltı), Salah (55'), Barış Alper (78' kontra).