Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Çalışma dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Isınmanın ardından futbolcular 10’a 2 pas çalışması yaptı. Antrenman daha sonra topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Sarı-kırmızılı ekip idmanı çift kale maçla tamamladı.
Galatasaray, Liverpool karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.