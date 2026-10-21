Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla hem Fransız temsilcisi Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı oldu hem de Fransa deplasmanlarında uzun yıllardır devam eden galibiyet hasretini bitirdi.

Galatasaray Lille'i yenen ilk Türk takmı oldu - Resim : 1

LILLE KARŞISINDA BİR İLK

Lille, Galatasaray karşılaşmasından önce Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 6 maçta mağlubiyet yaşamamıştı.

Daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaşan Fransız ekibi, bu mücadelelerde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.

Galatasaray Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldıGalatasaray Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldıSpor

Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan Lille, kalesinde ise 5 gol görmüştü.

Galatasaray, deplasmanda aldığı 4-2'lik galibiyetle Lille'in Türk takımlarına karşı yenilmezlik serisini sona erdirerek bir ilke imza attı.

Galatasaray Lille'i yenen ilk Türk takmı oldu - Resim : 3

GALATASARAY FRANSA'DA 25 YIL SONRA KAZANDI

Galatasaray, Fransa'da bir Fransız takımına karşı Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 mağlup ederek elde etmişti.

Bu karşılaşmanın ardından Fransa'da oynadığı 6 deplasman maçında galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray Fransa'da 25 yıl sonra bir Avrupa kupası maçını kazanmayı başardı.

Galatasaray Lille'i yenen ilk Türk takmı oldu - Resim : 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEPLASMAN HASRETİ BİTTİ

Sarı-kırmızılı ekip, Lille galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı 5 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırdı.

Geçen sezon Monaco'ya 1-0, Manchester City'ye 2-0, Juventus'a uzatmalarda 3-2 ve Liverpool'a 4-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon da Sporting deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini geçen sezon Ajax karşısında 3-0'lık skorla alan Galatasaray, Lille'i 4-2 yenerek Avrupa'da yeniden üç puanla tanıştı.