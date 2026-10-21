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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla hem Fransız temsilcisi Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı oldu hem de Fransa deplasmanlarında uzun yıllardır devam eden galibiyet hasretini bitirdi.

LILLE KARŞISINDA BİR İLK

Lille, Galatasaray karşılaşmasından önce Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 6 maçta mağlubiyet yaşamamıştı.

Daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaşan Fransız ekibi, bu mücadelelerde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.

Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan Lille, kalesinde ise 5 gol görmüştü.

Galatasaray, deplasmanda aldığı 4-2'lik galibiyetle Lille'in Türk takımlarına karşı yenilmezlik serisini sona erdirerek bir ilke imza attı.

GALATASARAY FRANSA'DA 25 YIL SONRA KAZANDI

Galatasaray, Fransa'da bir Fransız takımına karşı Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 mağlup ederek elde etmişti.

Bu karşılaşmanın ardından Fransa'da oynadığı 6 deplasman maçında galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray Fransa'da 25 yıl sonra bir Avrupa kupası maçını kazanmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEPLASMAN HASRETİ BİTTİ

Sarı-kırmızılı ekip, Lille galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı 5 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırdı.

Geçen sezon Monaco'ya 1-0, Manchester City'ye 2-0, Juventus'a uzatmalarda 3-2 ve Liverpool'a 4-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon da Sporting deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini geçen sezon Ajax karşısında 3-0'lık skorla alan Galatasaray, Lille'i 4-2 yenerek Avrupa'da yeniden üç puanla tanıştı.