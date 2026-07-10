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Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir adım attı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano’nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu transferi için Burnley ile anlaşmaya vardı. Transferin, belirli şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleşeceği belirtildi.

30 MİLYON EURONUN ALTINDA

Haberde, transfer operasyonunun toplam maliyetinin 30 milyon euronun biraz altında olacağı aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Taraflar arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından gözler resmi açıklamaya çevrildi. Galatasaray’ın kısa süre içerisinde transferi resmen duyurması bekleniyor.