Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam vererek bahis veya şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, Yazgan hakkında 10 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yazgan “şüpheli”, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vekilinin 16 Eylül 2024’te savcılığa yaptığı başvuru üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. 14 Eylül 2024’te Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta, Galatasaraylı sporcuların formalarının sırt üst kısmında ve stadyumun dijital led panolarında “meritking.news” reklamlarının yer aldığı ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yazısına göre, yurt dışı kaynaklı bu web sitesinin çevrimiçi bahis oynatmak amacıyla hizmet verdiği kaydedildi.

İddianamede, söz konusu reklamın Galatasaray Spor Kulübü adına Yazgan tarafından yapılan görüşmeler ve imzalanan sözleşme neticesinde gerçekleştirildiği, bu nedenle Yazgan’ın suçtan sorumlu olduğu belirtildi. Yazgan’ın, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesine muhalefet” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılması talep edilmişti.