Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’ın Kocaelispor'a puan kaybetmesinin ardından spor medyasında tansiyon yükseldi.

Sporcast Youtube kanalında maç sonu canlı yayınında karşılaşmayı yorumlayan Evren Turhan ile Emre Bol arasında sözlü kavga çıktı.

CANLI YAYINDA EVREN TURHAN İLE TARTIŞAN EMRE BOL STÜDYOYU TERK ETTİ

Galatasaraylı Evren Turhan ile Fenerbahçeli Emre Bol arasında karşılıklı sözlü atışmalar, kısa sürede kişisel tartışmaya dönüştü. Canlı yayında sinirlerin gerilmesiyle birlikte sesler yükseldi.

Emre Bol'un 'Biraz da bırak sevineceğim kardeşim.' demesinin ardından Evren Turhan 'Seni ancak Kocaelispor sevindirir.' diye çıkıştı.

Emre Bol, 'Eli ayağı titriyor' dedikten sonra ise Evren Turhan 'Ne elim ayağım titreyecek lan!' diye karşılık verdi.

Emre Bol bunun üzerine "Bana lan deme. Terbiyesiz herif ya!" diye tepki vererek üzerindeki mikrofonu çıkarıp masaya koydu.

Evren Turhan'ın "Bir konuşturmuyorsun beni! Bırak da konuşayım kardeşim." diye söylendiği sırada ise Emre Bol, "Çiğ adamsın. Terbiyesiz." sözleriyle stüdyoyu terk etti.

Evren Turhan yayını terk eden Emre Bol'a, "Bırakıp gitmeyeceksin yayını. Gel burada konuşalım. Ne gidiyorsun? Allah Allah! Ben anlatıyorum bak, küfür müfür etmesin var ya yemin ediyorum çıldırtmasın beni ha!" şeklinde tepki gösterdi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Canlı yayındaki bu tartışma, Galatasaray’ın puan kaybının önüne geçerek spor kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasına girdi.