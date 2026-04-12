Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor.
Rams Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
GALATASARAY-KOCAELİSPOR İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış
Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Keita, Show, Sissoho, Agyei, Jo, Serdar
GALATASARAY 0-0 KOCAELİSPOR CANLI ANLATIM
1' Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Galatasaray-Kocaelispor maçı başladı.