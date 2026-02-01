Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
Galatasaray - Kayserispor maçının detayları

Süper Lig'in 20. hafta maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İşte maçın detayları...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Galatasaray - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’u konuk edecek. Maç beİN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

1 8
Galatasaray - Kayserispor Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray - Kayserispor Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray'ın sahası RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

2 8
Galatasaray - Kayserispor maçının detayları - Resim: 3

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye 2-0 mağlup olan Süper Lig lideri, zor günler geçiren Kayserispor karşısında moral bulmayı ve takipçileriyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.

3 8
Galatasaray - Kayserispor maçının detayları - Resim: 4

Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Aslan, seriyi 9 maça çıkarmak için de sahaya çıkacak. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

4 8
Barış Alper ve Sane Oynayacak Mı?

Barış Alper ve Sane Oynayacak Mı?

Sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası; Sane ise sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

5 8
Lang ve Asprilla Kayserispor Maçında Oynayacak Mı?

Lang ve Asprilla Kayserispor Maçında Oynayacak Mı?

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Hollandalı Noa Lang ve Kolombiyalı Yaser Asprilla, teknik direktör Okan Buruk’un şans vermesi durumunda Kayserispor karşısında ilk kez resmi maçta sahaya çıkacak.

6 8
Galatasaray - Kayserispor Maçı Muhtemel 11'ler

Galatasaray - Kayserispor Maçı Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Asprilla, Lang, Osimhen.

7 8
Galatasaray - Kayserispor maçının detayları - Resim: 8

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.

8 8
Kaynak: Spor Servisi
