Galatasaray - Kayserispor maçının detayları

Galatasaray - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda?
Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’u konuk edecek. Maç beİN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda?
Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor’u konuk edecek. Maç beİN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray - Kayserispor Maçının Hakemi Kim?
Galatasaray'ın sahası RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye 2-0 mağlup olan Süper Lig lideri, zor günler geçiren Kayserispor karşısında moral bulmayı ve takipçileriyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.
Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Aslan, seriyi 9 maça çıkarmak için de sahaya çıkacak. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.
Barış Alper ve Sane Oynayacak Mı?
Sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası; Sane ise sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Lang ve Asprilla Kayserispor Maçında Oynayacak Mı?
Galatasaray’ın yeni transferlerinden Hollandalı Noa Lang ve Kolombiyalı Yaser Asprilla, teknik direktör Okan Buruk’un şans vermesi durumunda Kayserispor karşısında ilk kez resmi maçta sahaya çıkacak.
Galatasaray - Kayserispor Maçı Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Asprilla, Lang, Osimhen.
Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.