Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.
GALATASARAY-KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Eren, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Lang, Osimhen
Kayserispor: Bilal, Opoku, Semih, Denswil, Carole, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha.
GALATASARAY 1-0 KAYSERİSPOR CANLI ANLATIM
1' Adnan Deniz Kayatepe'nin ilk düdüğüyle RAMS Park'ta maça Kayserispor başladı.
OPOKU KENDİ KALESİNE ATTI
7' Yunus Akgün'ün ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Opoku kendi ağlarına gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti.
EREN ELMALI KAFA VURUŞUNDA İSABETİ BULAMADI
12' Golden sonra baskısına devam eden Galatasaray'da Sallai'nin ortasında ceza sahası içerisine koşu yapan Eren kafayı vurdu. Ancak top direğin üstünden dışarı gitti.
NOA LANG BİLAL'İ GEÇEMEDİ
15' Galatasaray yine etkili geldi. Sara'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Noa Lang, şutunda kaleci Bilal'i geçemedi.
GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
17' Eren Elmalı'nın son çizgiye inerek çıkardığı topa Osimhen gelişine vurdu. Top direğin yanından dışarı gitti.