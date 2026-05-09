Kasımpaşa’nın genç stoperi Adem Arous, gösterdiği performansla transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

AVRUPA KULÜPLERİ TAKİPTE

Foot Mercato’da yer alan habere göre genç savunmacı; Galatasaray, Rennes, Monaco ve Villarreal gibi kulüplerin radarına girdi.

ÖNCELİĞİ DÜNYA KUPASI

Kendisine olan ilgiyi bilen Adem Arous’un transfer konusunda aceleci davranmak istemediği belirtildi. Genç oyuncunun önceliğinin, 2026 Dünya Kupası öncesinde Fas Milli Futbol Takımı formasıyla kendini göstermeye devam etmek olduğu ifade edildi.

Arous, Fas’ın Haiti ile oynadığı hazırlık maçında 90 dakika sahada kalarak ilk kez milli takım formasını giymişti.

KASIMPAŞA’NIN BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Haberde, Kasımpaşa’nın 1.88 boyundaki genç stoper için 5 ila 6 milyon euro arasında bonservis beklentisine sahip olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Adem Arous, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 19 maçta görev aldı. Genç savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.