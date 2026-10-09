Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

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LEMINA, OSIMHEN VE SALLAI YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynamayacakları merak edilen Mario Lemina, Victor Osimhen ve ve Roland Sallai maça yedek kulübesinde başlıyor.

GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz

Kasımpaşa (Muhtemel): Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak.