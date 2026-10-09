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Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

LEMINA, OSIMHEN VE SALLAI YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynamayacakları merak edilen Mario Lemina, Victor Osimhen ve ve Roland Sallai maça yedek kulübesinde başlıyor.

GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz

Kasımpaşa (Muhtemel): Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak.