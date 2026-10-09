Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
LEMINA, OSIMHEN VE SALLAI YEDEK KULÜBESİNDE
Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynamayacakları merak edilen Mario Lemina, Victor Osimhen ve ve Roland Sallai maça yedek kulübesinde başlıyor.
GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz
Kasımpaşa (Muhtemel): Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak.