Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar milli ara dönüşü taraftarı önünde yeniden çıkış yakalamayı hedeflerken Kasımpaşa yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Galatasaray-Kasımpaşa maçının tarihi, yayıncısı ve muhtemel 11'leri...

Kaynak: Haber Merkezi
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Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

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Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 2

Ligde henüz mağlubiyet yaşamayan Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

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Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 3

GALATASARAY VE KASIMPAŞA'NIN PUAN DURUMU

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Kasımpaşa ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Henüz yenilgisi bulunmayan İstanbul temsilcisi, 10 puanla 8. sırada yer alıyor.

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Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 4

VICTOR OSIMHEN KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Victor Osimhen'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Hafta içindeki antrenmanların bir bölümüne katılan Osimhen'in yanı sıra Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın durumları da maç günü belli olacak.

Bireysel çalışmalarına başlayan Wilfried Singo'nun karşılaşmada görev alıp alamayacağı ise yapılacak son değerlendirmelerin ardından netleşecek.

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Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 5

GALATASARAY'DA OKAN BURUK VE UGOCHUKWU CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle aldığı 1 maçlık ceza dolayısıyla Kasımpaşa mücadelesinde kulübede bulunamayacak.

Sarı-kırmızılılarda Lesley Ugochukwu da Trabzonspor maçında gördüğü direkt kırmızı kartın ardından aldığı 2 maçlık men cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 6

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesi, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim: 7

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Leao, Deniz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Jessen, Kerem Demirbay, Mendes, Rafferty, Güven Yalçın, Ali Yavuz Kol, Benedyczak.

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