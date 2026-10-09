Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

GALATASARAY VE KASIMPAŞA'NIN PUAN DURUMU

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Kasımpaşa ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Henüz yenilgisi bulunmayan İstanbul temsilcisi, 10 puanla 8. sırada yer alıyor.