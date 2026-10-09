Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde galibiyet arayacak.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde galibiyet arayacak.
Ligde henüz mağlubiyet yaşamayan Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
GALATASARAY VE KASIMPAŞA'NIN PUAN DURUMU
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
Kasımpaşa ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Henüz yenilgisi bulunmayan İstanbul temsilcisi, 10 puanla 8. sırada yer alıyor.
VICTOR OSIMHEN KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Galatasaray'da Victor Osimhen'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Hafta içindeki antrenmanların bir bölümüne katılan Osimhen'in yanı sıra Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın durumları da maç günü belli olacak.
Bireysel çalışmalarına başlayan Wilfried Singo'nun karşılaşmada görev alıp alamayacağı ise yapılacak son değerlendirmelerin ardından netleşecek.
GALATASARAY'DA OKAN BURUK VE UGOCHUKWU CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle aldığı 1 maçlık ceza dolayısıyla Kasımpaşa mücadelesinde kulübede bulunamayacak.
Sarı-kırmızılılarda Lesley Ugochukwu da Trabzonspor maçında gördüğü direkt kırmızı kartın ardından aldığı 2 maçlık men cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesi, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Leao, Deniz
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Jessen, Kerem Demirbay, Mendes, Rafferty, Güven Yalçın, Ali Yavuz Kol, Benedyczak.