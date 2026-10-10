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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 2025-2026 sezonunda elde ettiği gelirleri açıkladı.

Özbek, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kulüp tarihinin en yüksek konsolide hasılatına ulaştığını söyledi.

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonundaki toplam konsolide hasılatının 480 milyon euroya, yaklaşık 23,8 milyar liraya ulaştığını belirten Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde 480 milyon euro yani yaklaşık 23,8 milyar lirayla kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu başka bir seviyeye taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın daha da açıldığını göstermektedir."

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN 63 MİLYON EURO

Dursun Özbek, UEFA organizasyonlarından elde edilen gelirlerde de kulüp rekorunun kırıldığını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki performansın Galatasaray'a 63 milyon euro kazandırdığını söyleyen Özbek, "UEFA gelirlerinde de bir rekor görüyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçtiğimiz sezon 63 milyon euro gelir elde ettik. Umuyorum bu başarı bu sezon da devam edecek" dedi.

AVRUPA'DA SON 16'YA KADAR İLERLEDİ

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı. 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ligi 20. sırada bitirdi.

Play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa macerası Liverpool karşısında sona erdi.