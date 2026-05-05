Galatasaray’ın 2024-25 sezonu ara transfer döneminde Eyüpspor’dan yaklaşık 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, beklentilerin altında kaldı.

AYRILIK KARARI NETLEŞTİ

Forma bulmakta zorlanan ve şans yakaladığı karşılaşmalarda istenen performansı sergileyemeyen Ahmed Kutucu’nun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı ekipte kalma ihtimali bulunmuyor.

TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Yönetim, daha önce Trabzonspor ile gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen transfer sürecinin ardından Ahmed Kutucu’yu takas seçeneği olarak kullanmayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta forma giyen Ahmed Kutucu, toplam 488 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.