Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında lider Galatasaray son sırada bulunan Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kozlarını paylaştı.

GALATASARAY MAÇA SARA İLE HIZLI BAŞLADI

Maça Gabriel Sara’nın 30. saniyede attığı erken golle hızlı başlayan Galatasaray, öne geçtikten sonra baskısını devam ettirse de net pozisyonlara girmekte zorlandı.

BARIŞ KALAYCI SKORA DENGEYİ GETİRDİ

Fatih Karagümrük 27. dakikada Galatasaray savunmasının bir anlık dalgınlığından yararlanarak bulduğu pozisyonda Barış Kalaycı ile skora eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle geçildi.

SARA İKİNCİ KEZ GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ

Galatasaray ikinci yarıya da maçta sezonun en erken golünü kaydeden Gabriel Sara’nın 51. dakikada bir kez daha ağları havalandırmasıyla yeniden öne geçti.

OSIMHEN SAHNEYE ÇIKARAK SKORU BELİRLEDİ

Takımının ve kendisinin ikinci golünü atan Sara’nın ardından sahneye Victor Osimhen çıktı. Nijeryalı yıldız 55. dakikada İlkay Gündoğan’ın ortasını harika bir bitiricilikle gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

MANCHESTER CITY MAÇI DÜŞÜNÜLDÜ

Bu golden sonra rahatlayan Galatasaray hafta içi oynanacak Manchester City maçını da düşünerek tempoyu düşürdü ve oyun kontrolünü elinde tutarak skoru korudu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak puanını 46'ya yükseltti.

Ligin dibine demir atan Fatih Karagümrük ise 9 puanda kaldı.

FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay, Doh, Berkay, Serginho, Larsson, Barış, Traore

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen

FATİH KARAGÜMRÜK 1-3 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı başladı.

GALATASARAY SARA İLE ERKEN ÖNE GEÇTİ

1' Maça ön alan baskısıyla başlayan Galatasaray Karagümrük savunmasının hatasından yararlanarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sara ile golü buldu.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

6' Defans arkasına sarkan Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Grbic zamanında kalesini terk ederek pozisyonun golle sonuçlanmasını engelledi.

GALATASARAY SAVUNMASI UYUDU, KARAGÜMRÜK EŞİTLİĞİ YAKALADI

26' Torreira'nın faulünden sonra maça hızlı başlayan Karagümrük Galatasaray savunmasını önde yakaladı. Serginho defans arkasına kaçarak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ve geriden gelen Barış Kalaycı'ya topu çıkardı. Barış müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturarak skora dengeyi getirdi.

İLKAY GÜNDOĞAN KAÇIRDI

33' İlkay Gündoğan kale önünde net pozisyondan yararlanamadı.

İLK YARI SONUCU: FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 GALATASARAY

GALATASARAY İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

51' Maçın ilk saniyelerinde Galatasaray'ı öne geçiren Sara, ikinci yarıda da eşitliği bozan golü attı. Sallai'nin ortasında yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandıran Sara skoru 2-1'e getirdi.

OSIMHEN FARKI İKİYE ÇIKARDI

55' İlkay Gündoğan'ın arka direğe ortasında Victor Osimhen topu göğüsüyle önüne alarak rakibinden sıyrıldı ve kale önünde sert bir şutla ağları havalandırdı.

KARAGÜMRÜK TEHLİKELİ GELDİ

69' Fatih Karagümrük'ün tehlikeli geldi. Ahmet Sivri'nin dar açıdan şutunda Uğurcan Çakır topu direk dibinden kornere çeldi.