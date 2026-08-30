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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul temsilcisi, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için İtalyan ekibine 38 milyon euro bonservis ödemesi gerçekleştirecek. Anlaşmadaki özel maddeye göre, oyuncunun ileride başka bir kulübe satışından elde edilecek kârın %20’si de AC Milan’ın kasasına girecek.

Portekizli milli futbolcu ile 4 senelik mukavele imzalayan sarı-kırmızılı yönetim, Leao’ya her bir sezon için net 10 milyon euro garanti maaş ödenmesini kararlaştırdı.

Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão’nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.



Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki… pic.twitter.com/7ilJsUOQtu — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 30, 2026

Leao'nun KAP bildiriminde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %20'lik bölümü AC Milan S.p.A.'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir."