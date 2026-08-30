İstanbul temsilcisi, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için İtalyan ekibine 38 milyon euro bonservis ödemesi gerçekleştirecek. Anlaşmadaki özel maddeye göre, oyuncunun ileride başka bir kulübe satışından elde edilecek kârın %20’si de AC Milan’ın kasasına girecek.

Galatasaray, KAP'a bildirdi: İşte Rafael Leao'nun bonservisi ve yıllık ücreti - Resim : 1

Portekizli milli futbolcu ile 4 senelik mukavele imzalayan sarı-kırmızılı yönetim, Leao’ya her bir sezon için net 10 milyon euro garanti maaş ödenmesini kararlaştırdı.

Leao'nun KAP bildiriminde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

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Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %20'lik bölümü AC Milan S.p.A.'ya ödenecektir.

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Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir."