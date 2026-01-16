Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yı evinde ağırlayacak Galatasaray'ın son dönemde savunma performansında yaşanan düşüş dikkat çekiyor.

Süper Lig'deki son 10 maçında kalesinde 8 gol gören Galatasaray ligin ilk 7 haftasında ise sadece 2 gole izin vermişti.

Sarı Kırmızılılar Beşiktaş derbisiyle birlikte başlayan süreçte oynadığı 10 lig maçının 8'inde en az 1'er kez gol yedi.

Bu dönemde yalnızca Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başaran Okan Buruk'un ekibi söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.

Galatasaray buna rağmen ligde en az gol yiyen Göztepe'nin (9) ardından ikinci takım olarak da öne çıkıyor.