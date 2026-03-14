Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN MAĞLUBİYETİNDEN SONRA..."

Mücadeleyi değerlendiren başarılı eldiven, "İlk 10-15 dakika iyi başlamadık ama sonra iyiydik. Galibiyeti hak ettik. Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını artırma şansımız vardı ve bu şansı kullandığımız için mutluyum." dedi.

"ŞİMDİ LIVERPOOL MAÇINI DÜŞÜNMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Çakır, "Maç maç bakıyoruz. Liverpool'u yenmiştik. Bu maç bizim için önemliydi. 3 puan çok değerliydi. Şimdi Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Umarım başarırız." ifadelerini kullandı.