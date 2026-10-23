Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftası, oynanan iki karşılaşmayla başladı. Galatasaray Kadın Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 22-0 mağlup etti.
GALATASARAY EVİNDE 22-0 KAZANDI
Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci devrede de 9 gol bularak sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 17'ye yükseltirken Şile Bilgidoğa, 0 puanla son sırada kaldı.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA 5 GOLLE KAZANDI
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan diğer karşılaşmada Beşiktaş, Bakırköy Kadın Futbol'a konuk oldu.
Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı mücadeleyi 5-2 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.
Beşiktaş, bu sonuçla puanını 18'e yükseltti ve ligdeki liderliğini sürdürdü.