İspanya’nın Zaragoza kentinde 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6’lı Final organizasyonuna hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte Derin Erdoğan ve Awak Kuier, Sinan Erdem Spor Salonu’nda AA’ya açıklamalarda bulundu.

Sezonun fiziksel ve mental açıdan yoğun geçtiğini ifade eden Derin Erdoğan, genel performansın olumlu olduğunu belirterek odağın tamamen Avrupa Ligi’ne çevrildiğini aktardı. Takımda bazı önemli oyuncuların sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadığını, buna rağmen kalan oyuncuların hazır durumda olduğunu söyledi. Lig ve play-off sürecinde eksiklere rağmen uyum sağladıklarını, rollerin yeniden şekillendiğini dile getirdi.

23 yaşındaki oyun kurucu, yarı finaldeki rakiplerinin Basket Landes-Casademont Zaragoza eşleşmesinden geleceğini hatırlatarak Galatasaray’ın Avrupa kupasını kazanan ilk Türk kulübü olduğunu ve bu bilinçle sahaya çıkacaklarını ifade etti. Kalan iki maçta maksimum performans hedeflediklerini, kritik anların belirleyici olacağını belirtti. Ayrıca takımın süreci maç maç değerlendirdiğini, grup aşamalarında istikrarlı bir görüntü sergilendiğini söyledi.

Fin uzun forvet Awak Kuier ise 6’lı Final’de ilk kez yer alacağı için büyük heyecan yaşadığını ve bunun kariyerinde farklı bir deneyim olacağını aktardı.

Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik çizdiklerini, teknik ekip değişimi ve sakatlıkların süreci etkilediğini belirten Kuier, buna rağmen 6’lı Final’e kalmanın önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Olası rakipler hakkında değerlendirmede bulunan 24 yaşındaki oyuncu, Basket Landes’i daha önce yendiklerini ancak her iki ekibin de güçlü olduğunu, Zaragoza’nın ise ev sahibi avantajına sahip bulunduğunu ifade etti.

Takım içi atmosferin güçlü olduğunu belirten Kuier, sezon boyunca yaşanan zorlukların oyuncuları daha da kenetlediğini ve bu birlikteliğin başarıyı getirdiğini söyledi.