Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray Juventus’u konuk etti.

RAMS Park’ta oynanan dev mücadeleye Galatasaray hızlı başladı. Maça taraftarının güçlü desteğiyle etkili baskılı başlayan Sarı Kırmızılılar 15. dakikada son haftaların formda ismi Gabriel Sara’nın Di Gregorio’yu çaresiz bırakan şutuyla öne geçti.

Ancak santradan oyunu başlatan Juventus bu gole dakika sonra Koopmeiners ile karşılık verdi.

Maçta tam rüzgarı arkasına alacakken Juventus’un hızlı cevabı moralleri bozsa da baskılı oyununu devam ettiren Galatasaray buna rağmen 32’de Koopmeiners’in ikinci golüne de engel olamadı ve devreye 2-1 geride girdi.

İlk yarıda etkili oyununu skora yansıtamayan Galatasaray ikinci yarıya Noa Lang’ın 49. dakikada attığı golle hızlı başladı.

Skora dengeyi getirdikten sonra Galatasaray tabiri caizse Juventus’a Ali Sami Yen cehennemini yaşattı.

Beraberlik golünden 10 dakika sonra Sanchez ile öne geçen Galatasaray, 67’inci dakikada Cabral’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Juventus karşısında Noa Lang’ın 75’te bir kez daha ağları havalandırmasıyla farkı açtı.

Karşılaşmada son sözü 87’de Sacha Boey söyledi ve Galatasaray İtalya’da oynanacak rövanş maçı öncesi 5-2’lik tarihi zaferle turun kapısını araladı.

GALATASARAY-JUVENTUS İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie.

GALATASARAY 5-2 JUVENTUS (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Danny Makkelie'nin ilk düdüğüyle Galatasaray-Juventus maçı başladı.

#UCL l Yunus Akgün uzaklardan vurdu, top az farkla dışarı çıktı! pic.twitter.com/c8vHxk8SEk — TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026

YUNUS AKGÜN UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

5' Sara ile paslaşarak önünü açan Yunus Akgün uzaklardan sert bir şutla şansını denedi. Top az farkla direğin yanından dışarı gitti.

GOOLLL!! Gabriel Sara! Raket gibi vurdu topa! Temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi!! pic.twitter.com/quIPrekSd3 — TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026

GALATASARAY SARA İLE ÖNE GEÇTİ

15' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Gabriel Sara önüne doğru açılan topu ceza sahası içerisinde net bir vuruşla ağlara gönderdi.

Juventus, Koopmeiners'in attığı golle skoru eşitledi. pic.twitter.com/r9zJWWM7x2 — TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026

JUVENTUS KOOPMENERS İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

16' Juventus santrayla birlikte gole cevap verdi. Kalulu'nun kafa vuruşunda Uğurcan'dan seken topu Koopmeiners tamamladı.

OSIMHEN'İN KAFA VURUŞUNDA DI GREGORIO GOLE İZİN VERMEDİ

29' Sara'nın ortasında Osimhen kafayı vurdu. Köşeye giden topu Di Gregorio kurtardı.

JUVENTUS ÖNE GEÇTİ

32' Juventus'ta Koopmeiners kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Juventus'u öne geçirdi.

JUVENTUS TEHLİKELİ GELDİ

37' Conceiçao'nun şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

#UCL l Yunus Akgün yine çok iyi vurdu, Di Gregorio kurtardı. pic.twitter.com/7QnOlaGAY2 — TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026

YUNUS AKGÜN DI GREGORIO'YU GEÇEMEDİ

39' Yunus Akgün'ün sert şutunda Di Gregorio gole izin vermedi.

45' Noa Lang'ın kornerden ortasında arka direkte kendini boşa atan Sallai net fırsattan yararlanamadı. Şutunda top üstten dışarı gitti.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 2-2 JUVENTUS

GOOLLL!! Barış Alper Yılmaz vurdu Noa Lang tamamladı! Temsilcimiz Galatasaray, ikinci yarının başında skoru eşitledi! pic.twitter.com/aGpYr8t1MF — TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026

GALATASARAY İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

49' Barış Alper'in çaprazdan şutunda kaleci Di Gregorio'dan seken topu tamamlayan Noa Lang skora eşitliği getirdi.

GOOOLLL!! Gabriel Sara kesti Davinson Sanchez tamamladı!! Temsilcimiz Galatasaray yeniden önde!! pic.twitter.com/FwMNSr3VHf — TRT Spor (@trtspor) February 17, 2026

GALATASARAY SANCHEZ İLE YENİDEN ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

60' Gabriel Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kale önüne yapılan ortada Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

JUVENTUS 10 KİŞİ KALDI

67' Juan Cabal, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

GALATASARAY NOA LANG İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

75' Galatasaray Noa Lang ile farkı ikiye çıkardı. Lang kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı.

SACHA BOEY 5. GOLÜ ATTI

87' Galatasaray Sacha Boey'nin golüyle skoru 5-2'ye getirdi.