Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde destan yazdı! Sarı-kırmızılı ekip, son 16 play-off maçında evinde karşılaştığı Juventus’u bozguna uğrattı.

Karşılaşmada Gabriel Sara’nın golüyle 1-0 öne geçsek de Juventus peş peşe bulduğu gollerle devreyi 2-1 üstün kapattı.

Noa Lang sözünü tuttu: Juventus'u darmaduman etti

İkinci yarıda sahneye çıkan Noa Lang, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Hollandalı yıldız, transfer olduktan sonra kısa sürede takıma adapte olarak büyük etki gösterdi.

Maçın son bölümünde sahneye çıkan Sacha Boey attığı golle skoru belirledi.

2 Şubat'ta Noa Lang: "Sabırsızlıkla Juventus'u bekliyorum." demişti. Hollandalı yıldızın sözü yerde kalmadı.

Temsilcimiz Galatasaray, İtalya'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj elde etti.