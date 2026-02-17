Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde destan yazdı! Sarı-kırmızılı ekip, son 16 play-off maçında evinde karşılaştığı Juventus’u bozguna uğrattı.
Karşılaşmada Gabriel Sara’nın golüyle 1-0 öne geçsek de Juventus peş peşe bulduğu gollerle devreyi 2-1 üstün kapattı.
İkinci yarıda sahneye çıkan Noa Lang, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Hollandalı yıldız, transfer olduktan sonra kısa sürede takıma adapte olarak büyük etki gösterdi.
Maçın son bölümünde sahneye çıkan Sacha Boey attığı golle skoru belirledi.
2 Şubat'ta Noa Lang: "Sabırsızlıkla Juventus'u bekliyorum." demişti. Hollandalı yıldızın sözü yerde kalmadı.
Temsilcimiz Galatasaray, İtalya'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj elde etti.