Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 play off turu ilk maçında Juventus’u net bir skorla devirerek turun kapısını araladı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi tarihine geçti: Juventus'a 5 gol atan ilk takım oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u evinde 5-2 yenerek turun kapısını aralayan Galatasaray ayrıca tarihi bir geceyi geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi tarihine geçen gecede birçok rekor kırıldı.Derleyen: Furkan Çelik
GALATASARAY TARİHİ BİR GECE YAŞATTI
RAMS Park’ta 7 gollü nefes kesen maçta Galatasaray sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir geceyi geride bıraktı.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLKİ BAŞARDI
Galatasaray Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 gol atan ilk Türk takımı oldu.
JUVENTUS'A ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ 5 GOL YEDİ
Sarı Kırmızılılar ayrıca Juventus’a Devler Ligi’nde 5 gol atan ilk takım unvanını da ele geçirdi.
İTALYAN TAKIMLARININ KORKULU KABUSU
OPTA’nın verilerine göre; Şampiyonlar Ligi tarihinde İtalyan takımlarını mağlup olmadan en fazla konuk eden takım Galatasaray (6G 3B).
Öte yandan Juventus'un Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla deplasman mağlubiyeti aldığı üç rakibinden biri de Galatasaray olarak kayıtlara geçti.
Real Madrid (5),
Galatasaray (3),
Bayern Münih (3)