Galatasaray ile Juventus arasındaki transfer hattı yeniden hareketlendi.

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; sarı kırmızılı ekip, Juventus’un Fransız orta sahası Khephren Thuram’ı transfer listesine aldı.

40 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde Galatasaray’ın yıldız futbolcu için 35-40 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Juventus’un Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde ekonomik nedenlerle bazı yıldızlarını satabileceği ifade edildi.

KULÜPTE SATIŞ İHTİMALİ KONUŞULUYOR

İtalyan ekibinin Avrupa gelirlerinden mahrum kalması durumunda ciddi bir gelir kaybı yaşayacağı ve bu nedenle oyuncu satışına yönelebileceği aktarıldı.

Khephren Thuram’ın yanı sıra Bremer, Gatti ve Kalulu’nun da ayrılık ihtimali bulunan isimler arasında gösterildiği kaydedildi.

SPALLETTI ORTA SAHAYA TAKVİYE İSTİYOR

Ayrıca Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti’nin de orta sahaya daha yaratıcı ve teknik bir oyuncu istediği, bu nedenle Thuram satışına sıcak bakılabileceği vurgulandı.

2024 yılında Nice’ten 20 milyon euro karşılığında transfer edilen Fransız futbolcunun piyasa değerinin kısa sürede ikiye katlandığı ifade edildi.