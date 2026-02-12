Felipe Melo, Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşan Galatasaray-Juventus maçını İtalyan basınına değerlendirdi.

MELO: 'TURU GEÇECEKLERİNDEN ÇOK EMİNDİLER'

Tuttosport'a konuşan Melo, 2013'te Galatasaray'ın Juventus'u İstanbul'da Sneijder'in golüyle elediği karlı maçı hatırlararak şunları söyledi:

"Juve çok güçlüydü. Zaten grup birincisi olarak gösteriliyorlardı, ama bunun yerine üçüncü oldular. Soyunma odasında hepimiz kenetlendik, Galatasaray ilk maçta ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Torino'daki 2-2'lik beraberlik, değerimizin açık bir kanıtıydı, ama Juve'yi anlamadım.

Ev sahibi olduğumuz maç çok garipti. Kar, berbat durumdaki saha, maçın bir kısmını farklı bir günde oynamak zorunda kalmamız... Bunların hepsi sadece Juve için değil, bizim için de garipti. Conte'nin takımına karşı kazanmak en iyisiydi. Ancak o zamanki Gala, bu kadar güçlü değildi.

Onların bakışlarını, hayal kırıklıklarını çok iyi hatırlıyorum. Onlar için hâlâ açık bir yara, ama bu normal. Turu geçeceklerinden çok emindiler, çok rahattılar. Ama bu futbol işte: Ben de hayatımda birçok kez kaybettim."

'GALATASARAY'A KIYASLA JUVENTUS FAVORİ'

İki takımın da formasını giyen eski Brezilyalı yıldız önümüzdeki hafta oynanacak maçlar ilgili ise "Avrupa DNA'sı olmayan Galatasaray'a kıyasla Juventus daha favori. Bence genel olarak daha güçlüler. Ama İstanbul'da bir mücadele olacak. Galatasaray'ın Manchester City ve Bayern Münih'e nasıl zorluk çıkardıklarını gördünüz mü?" diye konuştu.