Galatasaray'da Konyaspor mağlubiyetinin ardından oyuncu maaşlarında yaşanan gecikme gündeme gelmişti.
JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAMLE
Oyuncuların bu durumdan dolayı huzursuz olduğuna yönelik spekülasyonların ardından Juventus maçı öncesi sarı kırmızılı yönetimden maaş hamlesi geldi.
GALATASARAY YÖNETİMİ OYUNCULARA MAAŞ ÖDEMESİ YAPTI
Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray Juventus ile oynanacak rövanş maçı öncesi oyunculara maaş ödemesini yaptı.
JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun ilk maçında Juventus'u sahasında 5-2 mağlup eden Galatasaray 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23:00'te İtalyan deviyle Torino'da rövanş karşılaşmasına çıkacak.