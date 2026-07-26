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Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, gündemine Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jamal Musiala'yı aldı.

beIN Sports'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, 23 yaşındaki Alman futbolcuyla anlaşma sağlamaya çok yakın. Haberde, transferin kiralık olarak gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

KİRALIK FORMÜLÜ ÖNE ÇIKIYOR

İddiaya göre Bayern Münih'te kadro planlamasında yaşanan belirsizlik nedeniyle Musiala için kiralama seçeneği gündeme geldi. Galatasaray'ın da bu formülle transferi sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Hücum hattında birçok pozisyonda görev yapabiliyor

10 numara, kanat ve merkez orta saha mevkilerinde forma giyebilen Jamal Musiala; dar alandaki etkili oyunu, adam eksiltme becerisi, kilit pasları ve hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkıyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Sakatlık nedeniyle geçen sezon Bayern Münih formasıyla 24 maçta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 6 asist kaydetti.