Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Türk Telekom’a 93-90 mağlup oldu.

GALATASARAY: 'RECEP ANKARALI İSTİFA'

Bu sezon 9. mağlubiyetini alan Galatasaray'ın Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı’ya yönelik istifa çağrısında bulunması ise dikkat çekti.

Daha önce Fenerbahçe ile ligin 19. haftasında oynadığı karşılaşma sonrası da yazılı açıklama yapan Galatasaray Recep Ankaralı'nın bu görevi yerine getiremeyeceğini ifade etmişti.

Galatasaray istifa çağrısında bulundu - Resim : 2

Sarı kırmızılı kulüp Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ankaralı ile ilgili tepkisini bir kez daha dile getirmiş oldu.