Ara transfer döneminde Domenico Tedesco'nun isteği doğrultusunda iki yönlü oynayabilecek dinamik bir orta saha oyuncusu arayışlarına giren Fenerbahçe rotayı İtalya'ya çevirdi.

FENERBAHÇE GUENDOUZI İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTI

Sarı Lacivertliler, uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Fransız yıldız Matteo Guendouzi'yi gündemine aldı.

Tutto Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Guendouzi transferi için Lazio'ya resmi teklif yaptı.

Bu sezon 15 maçta forma giyen ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Guendouzi'nin kulübü Lazio ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.