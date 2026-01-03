Ara transfer döneminde Domenico Tedesco'nun isteği doğrultusunda iki yönlü oynayabilecek dinamik bir orta saha oyuncusu arayışlarına giren Fenerbahçe rotayı İtalya'ya çevirdi.

Galatasaray istedi, Fenerbahçe kapıyor: Dev transfer çalımı - Resim : 1

FENERBAHÇE GUENDOUZI İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTI

Sarı Lacivertliler, uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Fransız yıldız Matteo Guendouzi'yi gündemine aldı.

Tutto Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Guendouzi transferi için Lazio'ya resmi teklif yaptı.

Bu sezon 15 maçta forma giyen ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Guendouzi'nin kulübü Lazio ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.