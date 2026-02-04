Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda ilk iki maçında Başakşehir ve Fethiyespor’u mağlup eden Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde 1. Lig temsilcisi İstanbulspor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig devi Galatasaray evinde TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırlıyor. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılı ekibin bu karşılaşmada rotasyonlu ve yeni transferlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.
Galatasaray'ın Maçı Saat Kaçta?
RAMS Park’ta oynanacak mücadele bu akşam saat 20.30’da başlayacak.
Galatasaray – İstanbulspor Maçı Hangi Kanalda?
Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Galatasaray – İstanbulspor maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray - İstanbulspor Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Günay, Kaan, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Gökdeniz, İlkay, Asprilla, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi.
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Fatih, Emrecan, Yunus, Vorobjovas, İsa Dayaklı, Loshaj, Mamadou, Krstovski, Cham
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.