04 Şubat 2026 Çarşamba
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig devi Galatasaray evinde TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırlıyor. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor - Resim: 1

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda ilk iki maçında Başakşehir ve Fethiyespor’u mağlup eden Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde 1. Lig temsilcisi İstanbulspor’u konuk ediyor.

1 7
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor - Resim: 2

Sarı-kırmızılı ekibin bu karşılaşmada rotasyonlu ve yeni transferlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

2 7
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor - Resim: 3

Galatasaray'ın Maçı Saat Kaçta?

RAMS Park’ta oynanacak mücadele bu akşam saat 20.30’da başlayacak.

3 7
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor - Resim: 4

Galatasaray – İstanbulspor Maçı Hangi Kanalda?

Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Galatasaray – İstanbulspor maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

4 7
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor - Resim: 5

Galatasaray - İstanbulspor Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Günay, Kaan, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Gökdeniz, İlkay, Asprilla, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi.

5 7
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor - Resim: 6

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Fatih, Emrecan, Yunus, Vorobjovas, İsa Dayaklı, Loshaj, Mamadou, Krstovski, Cham

6 7
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor - Resim: 7

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

7 7
Kaynak: Spor Servisi
