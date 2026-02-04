Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayan maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Kazımcan, Kaan, Lemina, Eren, İlkay, Torreira, Gökdeniz, Ahmed, Asprilla, Icardi

İstanbulspor: İsa Doğan, Turan Deniz, Emrecan, Duran Şahin, Demir, Özcan, Ömer Faruk, İsa Dayaklı, Mendy, Sambissa, Ertuğrul

GALATASARAY 3-1 İSTANBULSPOR CANLI ANLATIM

1' Reşat Onur Coşkunses'in ilk düdüğüyle Galatasaray-İstanbulspor maçı başladı.

💥 Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu: 𝕸𝖆𝖚𝖗𝖔 𝕴𝖈𝖆𝖗𝖉𝖎



🦁 Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Icardi, İstanbulspor'a 5. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve Hagi'nin rekorunu kırarak Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.#ZTK pic.twitter.com/05pQGjkFQG — A Spor (@aspor) February 4, 2026

GALATASARAY ICARDI'NİN TARİHİ GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

6' Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Icardi ağları havalandırarak hem takımını öne geçirdi hem de Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu. Son oynanan lig maçında Hagi'nin rekorunu egale eden Icardi, gol sayısını 75'e çıkararak zirveye oturdu.

ASPRILLA DAR AÇIDAN KALEYİ YOKLADI

14' Asprilla'nın ceza sahası içerisine girerek dar açından çektiği şutta kaleci İsa topu direk dibinde kornere çeldi.

🚀 TORREIRA'DAN HARİKA BİR GOL!



🦁 Galatasaray, Lucas Torreira'nın 24. dakikada attığı golle İstanbulspor karşısında 2-0 öne geçti.#ZTK pic.twitter.com/CUus30x1Ex — A Spor (@aspor) February 4, 2026

TORREIRA FARKI İKİYE ÇIKARDI

25' Asprilla'nın ortasında İstanbulspor savunmasının ceza sahası yayına doğru uzaklaştırdığı topu göğsüyle kontrol eden Torreira şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

🟡⚫️ İstanbulspor'da Mendy, 26. dakikada Lemina'nın yaptığı hatayı affetmedi ve Galatasaray karşısında farkı 1'e indirdi.#ZTK pic.twitter.com/SOPT6wdmKb — A Spor (@aspor) February 4, 2026

İSTANBULSPOR İKİNCİ GOLE HEMEN CEVAP VERDİ

26' Galatasaray savunmasında Lemina'nın hatasını değerlendiren İstanbulspor Mendy ile golü buldu.

🔥 AHMED KUTUCU'DAN MÜKEMMEL BİR GOL!



🦁 Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun 33. dakikada attığı golle İstanbulspor karşısında farkı tekrar 2'ye çıkarttı.#ZTK pic.twitter.com/PJYEgf6q0A — A Spor (@aspor) February 4, 2026

GALATASARAY AHMED KUTUCU İLE 3. GOLÜ BULDU

33' Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci İsa kıpırdayamadı. Harika bir golle Galatasaray bir kez daha farkı ikiye çıkardı.