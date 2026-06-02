Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sarı-kırmızılı ekip ile Napoli'nin, son dönemde Victor Osimhen başta olmak üzere çeşitli transfer görüşmeleri nedeniyle sık sık temas halinde olduğu biliniyor.

SÜRPRİZ TAKAS İDDİASI

Bu kez gündeme gelen iddia ise iki kulüp arasında gerçekleşebilecek sürpriz bir takas oldu.

İtalya'nın önde gelen transfer sitelerinden Tuttomercato'nun haberine göre; Napoli, Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'yu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin bu transfer için Hollandalı yıldız Noa Lang'ı takasta Galatasaray'a önermeyi planladığı belirtiliyor.

İKİ KULÜP DE KAZANÇLI ÇIKABİLİR YORUMU

Söz konusu takasın iki kulüp açısından avantaj sağlayabilecek bir formül olduğu belirtilirken Napoli'nin uzun süredir takip ettiği Singo'nun Serie A'ya dönmeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Haberde ayrıca Galatasaray yönetiminin Wilfried Singo için 30 milyon Euro'luk yüksek bir bonservis beklentisine sahip olduğu da vurgulandı.

İSTİKRARSIZ BİR SEZON GEÇİRDİ

Geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklar ve performansındaki dalgalanmalar nedeniyle eleştirilen Wilfried Singo'nun geleceği uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Buna rağmen Fildişi Sahilli futbolcunun Avrupa'da önemli kulüplerin transfer listelerinde yer aldığı belirtiliyor.