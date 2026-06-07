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Galatasaray'da yeni sezon öncesi orta saha arayışları sürerken, İtalya'dan dikkat çekici ve sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Napoli ile oyuncu takasını da içeren bir formül üzerinde görüşebileceği öne sürüldü.

NAPOLI'NİN HEDEFİ GABRİEL SARA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, orta sahada yaşanabilecek olası ayrılıklara karşı alternatif isimler üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda İtalyan ekibinin, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı transfer listesine aldığı iddia edildi.

Napoli'nin, Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Sarı-kırmızılı yönetimin ise geçtiğimiz sezonun dikkat çeken isimlerinden Gabriel Sara için en az 35 milyon euro seviyesinde bir gelir hedeflediği belirtiliyor. Taraflar arasındaki değer farkı nedeniyle doğrudan bir takasın zor olduğu, ancak ek ödeme içeren bir formülün değerlendirilebileceği konuşuluyor.

TAKAS SENARYOSU GÜNDEMDE

Transfer kulislerinde yer alan bilgilere göre iki kulüp arasında Sara ve Anguissa'yı kapsayan bir takas modeli masaya gelebilir. Böyle bir durumda Galatasaray'ın, oyuncu değişiminin yanı sıra ek bonservis talebinde bulunabileceği ifade ediliyor.

PREMIER LİG EKİPLERİ DE TAKİPTE

Öte yandan Gabriel Sara'nın talipleri yalnızca Napoli ile sınırlı değil. İngiltere Premier Lig ekiplerinin de Brezilyalı yıldızı yakından takip ettiği, özellikle Aston Villa'nın oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı öne sürülüyor.

KARAR TRANSFER DÖNEMİNDE NETLEŞECEK

Yaz transfer döneminin hareketli geçmesi beklenirken, Galatasaray yönetiminin Gabriel Sara konusunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor. Napoli'nin ise Anguissa'nın geleceğine göre resmi adımlarını şekillendireceği ifade ediliyor.