Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren iki ezeli kulüp Galatasaray ile Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden çalışmalarını başlarken yıldız orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr için karşı karşıya geldi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE TRANSFER İÇİN PUSUDA

Africa Foot'un haberine göre; Fenerbahçe Tottenham'ın 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ı yaz dönemi için öncelikli transfer hedefi olarak görüyor. Aynı şekilde Galatasaray'ın da yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

PAPE MATAR SARR 28 MAÇTA 5 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Tottenham formasıyla 28 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistlik performansıyla takımına 5 gol katkısı sunan Pape Matar Sarr'ın piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TOTTENHAM KADROYU YENİLEYECEK

Bu sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratan ve küme hattına yaklaşan Tottenham'ın sezon sonunda kadrosunda köklü değişikliklere gideceği ve bu doğrultuda Pape Matar Sarr da dahil olmak üzere birçok yıldız oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldığı ifade ediliyor.