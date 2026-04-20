Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer derbisi: Pavard yarışı
Süper Lig’in ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray, Benjamin Pavard transferinde karşı karşıya geldi. Fransız savunmacı için yaz döneminde büyük yarış yaşanabilir.Furkan Çelik
FENERBAHÇE İLE GALATASARAY'IN HEDEFİNDE
Fenerbahçe ile Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Benjamin Pavard’a çevirdi.
Avrupa basınında yer alan iddialara göre iki kulüp de yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
INTER TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR
Bonservisi Inter'de bulunan Pavard’ın gelecek sezon planlamasında net şekilde düşünülmediği öne sürüldü.
Bu nedenle oyuncunun yaz transfer döneminde yeni bir kulübe gitme ihtimali güç kazandı.
MARSILYA OPSİYONU KULLANMIYOR
Bu sezon Marsilya forması giyen Fransız savunmacının satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı iddia edildi.
Bu gelişme sonrası transfer piyasasında Pavard için hareketlilik başladı.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Oyuncuya İngiltere ve Suudi Arabistan’dan da ilgi bulunduğu konuşuluyor.
Ancak Pavard’ın kariyerine Avrupa’da devam etmeyi öncelik olarak gördüğü belirtiliyor.
Bu durum, Türk kulüplerinin elini güçlendiren önemli detaylardan biri olarak yorumlanıyor.
FENERBAHÇE SAVUNMAYA YILDIZ İSTİYOR
Yeni sezonda stoper hattına lider bir isim eklemek isteyen Fenerbahçe, tecrübeli ve üst düzey profillere yönelmiş durumda.
Pavard, çok yönlü yapısı ve büyük maç tecrübesiyle listenin üst sıralarında yer alıyor.
GALATASARAY DA TAKİPTE
Şampiyonluk yarışındaki kadro kalitesini Avrupa seviyesine taşımak isteyen Galatasaray da Fransız yıldızı önemli bir fırsat olarak görüyor.
Sarı-kırmızılılar, savunmaya üst düzey takviye planında Pavard dosyasını açık tutuyor.
SEZON PERFORMANSI
Benjamin Pavard bu sezon 32 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Savunmadaki çok yönlülüğü sayesinde hem stoper hem sağ bek olarak görev yapabiliyor.