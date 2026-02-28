Premier Lig’in 28. haftasında Liverpool, West Ham United’ı 5-2’lik skorla mağlup etti.

Liverpool’un gollerini 5. dakikada Hugo Ekitike, 24. dakikada Virgil van Dijk, 43. dakikada Alexis Mac Allister, 70. dakikada Cody Gakpo ve 82. dakikada West Ham Unitedlı Axel Disasi kendi kalesine attı. West Ham United’ın gollerini ise 49. dakikada Tomas Soucek ve 75. dakikada Taty Castellanos kaydetti.

Galatasaray ile eşleşen Liverpool, West Ham karşısında farka koştu - Resim : 1

Bu sonuçla Liverpool, puanını 48’e çıkarırken, West Ham United 25 puanda kaldı.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray ile eşleşmişti.