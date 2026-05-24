Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Transfer dönemine hızlı girmeye hazırlanan Galatasaray ile Beşiktaş’ın bu kez aynı yıldızın peşine düştüğü iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre; Napoli forması giyen Andre-Frank Zambo Anguissa, Süper Lig devlerinin radarına girdi.

BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY DEVREDE

Haberde Galatasaray’ın, Kamerunlu orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Daha önce Beşiktaş’ın da Anguissa için Napoli’ye teklif yaptığı iddia edilmişti.

NAPOLI’NİN BEKLENTİSİ ORTAYA ÇIKTI

İtalyan ekibinin deneyimli futbolcu için 20 ila 25 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. Napoli’nin yaz transfer döneminde 30 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.

Hem Galatasaray’ın hem de Beşiktaş’ın orta saha hattını güçlendirmek istediği belirtilirken Anguissa’nın iki kulübün de transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi.

FİZİK GÜCÜ VE İKİ YÖNLÜ OYUN YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Napoli formasıyla 22 maça çıkan Andre-Frank Zambo Anguissa, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kamerunlu futbolcu fizik gücü ve iki yönlü oyun yapısıyla Avrupa’da dikkat çeken orta sahalar arasında gösteriliyor.