Arsenal yetkililerinin Galatasaray yönetimiyle İstanbul’da gerçekleştirdiği temasın perde arkası ortaya çıktı. İngiliz kulübünün özellikle Victor Osimhen’i yakından takip ettiği bilinirken, toplantıya dair dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

NTV’nin haberine göre Arsenal, sarı-kırmızılı kulüple yalnızca transfer odaklı görüşmeler yapmadı. Tarafların ayrıca sportif iş birliği konusunda mutabakata vardığı öğrenildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki kulübün transfer süreçlerinde birbirine öncelik tanıyacağı ifade edildi. Ayrıca Arsenal ile Galatasaray’ın yaz döneminde düzenlenecek aynı hazırlık organizasyonunda yer almasının planlandığı belirtildi.