Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile ilk sezonunda Ukrayna Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Ligin bitimine 3 hafta kala Poltava'yı 4-0 yenerek en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkaran Shakhtar böylelikle ligde 16. şampiyonluğunu ilan etti.

Arda Turan'ın bu tarihi başarısına altyapısından yetişip uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı eski kulübü Galatasaray da kayıtsız kalmadı.

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından, "Eski kaptanımız Arda Turan'ı FC Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğunu kazanması dolayısıyla tebrik ederiz." mesajıyla Arda Turan'ı kutladı.

Arda Turan da sarı kırmızılı kulübün paylaşımına "Ben de güzel ailemin şampiyonluğunu kutluyorum. Nice başarılara." yorumunda bulunarak karşılık verdi.