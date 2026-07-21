Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Jhon Lucumi için Bologna cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

İtalyan ekibinin CEO'su Claudio Fenucci, Kolombiyalı savunmacının geleceğine ilişkin konuşurken, oyuncuya daha önce transfer sözü verdiklerini açıkladı.

'UYGUN TEKLİF GELİRSE AYRILACAK'

Fenucci, Lucumi'nin geçen yaz takımdan ayrılmak istediğini ancak bir sezon daha takımda kalmasını talep ettiklerini belirterek, "Jhon Lucumi ayrılabilir çünkü geçen yıl ona böyle bir söz vermiştik. Bir sezon daha kalmasını istedik ve bu yaz iyi ve uygun bir teklif gelirse ayrılabileceğini söyledik. Uygun teklif gelirse ona verdiğimiz sözü tutacağız. Aksi takdirde bizimle kalacak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki stoper için Bologna ile bonservis görüşmelerini sürdürdüğü öne sürülüyor.

Galatasaray yönetiminin, Lucumi transferiyle birlikte milli takımda da uzun yıllardır birlikte oynayan Davinson Sanchez ile savunmada uyumlu bir ikili oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ SON YILINA GİRDİ

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jhon Lucumi'nin Bologna ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.